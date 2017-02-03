Almanya, FETÖ'cülerle ilgili topu taca attı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel arasında dün gerçekleşen görüşmede Almanya’daki FETÖ üyelerinin iadesi gündeme geldi. Erdoğan ortak basın açıklamasında “Benim ülkemde darbe yapacak ve bu kişi Almanya'ya kaçıyorsa, bunlara karşı Almanya yönetiminin de, haklısınız adalet bakanları birbirileriyle ilişki kurarak belge bilgi bunlar gönderilir ama biz ABD'ye de 85 koli belge yolladık. Hala yargıdan çıkacak karar bekleniyor. Bu konularda çok daha seri karar almak suretiyle bir an önce neticeye varırsak isabetli olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın 'FETÖ üyelerinin iadesi' talebine bugün Almanya'dan yanıt geldi. Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Ankara'nın iltica etmek isteyen Türk subaylarının başvurularının değerlendirilmemesi yönündeki talebini reddetti. Deutsche Welle Türkçe’nin Passauer Neuen Presse gazetesinden aktardığı habere göre; Hristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Bakan de Maiziere, "Türkiye'ye yönelik özel bir uygulama olmadığını” vurguladı. Bakan de Maiziere, "Federal Göç ve Uyum Dairesi kararlarını yasalar çerçevesinde tek başına veriyor. Bu kuşkusuz Türklerin yaptığı başvurular için de geçerli” dedi.

NATO’DAKİ TÜRK ASKERLERİ

Hafta sonunda haftalık Der Spiegel dergisinde ARD televizyonunda yayınlanan Report Mainz adlı programda yer alan haberde, NATO üslerinde görev yapan yaklaşık 40 Türk askeri personelinin 15 Temmuz’daki darbe girişimi sonrasında Almanya’ya iltica başvurusunda bulunduğu belirtilmişti.

Türkiye Savunma Bakanı Fikri Işık, Alman medyasında çıkan haberlerin ardından "Almanya'dan beklentimiz; bu iltica başvurularının kesinlikle değerlendirilmemesi, FETÖ mensuplarının Türkiye'ye iadesinin sağlanması” açıklamasını yapmıştı. Türk hükümeti, NATO üslerinde görev yapan çoğunu üst düzey subayların oluşturduğu Türk askeri personelini darbe girişiminden sorumlu tuttuğu Fethullah Gülen hareketine mensup olmakla suçluyor.

TÜRKİYE'DEN SIĞINMA BAŞVURULARINDA ARTIŞ

Ayrıca İçişleri Bakanı de Maiziere, iltica etmek isteyen Türklerin başvurularının kabul edilme oranın düşük olduğunu belirterek, 2016'da başvuruların yüzde 8'inin kabul edildiğini ifade etti. Ancak de Maiziere, geçen yıl Türkiye'den sığınma başvurularının arttığını da sözlerine ekledi.

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Johannes Dimroth da hafta başında yaptığı açıklamada, 2015 yılında Türkiye’den Almanya’ya yapılan sığınma başvurularının sayısı bin 700 civarındayken iken bu sayının 2016’da 5 bin 700’i aştığını dile getirmişti.

DW