ALMANYA HTİLER'İN TORUNLARINA İZİN VERMEDİ

Almanya Htiler'in torunlarına izin vermedi

Almanya'da aşırı sağcı Nasyonal Demokrat Partinin (NPD) Köln kentinde yılbaşı gecesi düzenlemek istediği gösteri, polis tarafından güvenlik gerekçesiyle yasaklandı.

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Köln polisinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürü Jürgen Mathies'in 31 Aralık'ta Nasyonal Demokrat Parti (NPD) tarafından düzenlenmesi öngörülen gösteriyi yasakladığı ifade edildi. 

Daha önce gösteri için başvuran kişi ile görüşmeler yapıldığı belirtilen açıklamada, yasaklama kararına "Başka türlü önlenemeyecek kamu güvenliği için ciddi tehditler" gerekçe olarak gösterildi.

Açıklamada, karara karşı idare mahkemesine itirazda bulunulabileceği anımsatılarak, Mathies’in konuya ilişkin ayrıntılı açıklama yapacağı kaydedildi.

NPD'nin yılbaşı gecesi yerel saatle 22.00-04.00 saatlerinde gösteri yapmak için müracaat ettiği bildirildi.

AA
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