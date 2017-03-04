Almanya izin verdi ama... Baykal'dan sürpriz karar !

Türk hükümeti tarafından yapılan çalışmalara her fırsatta engel olan Alman hükümeti, 'Hayır' kampanyası yürüten CHP'ye çalışmasında destek oldu.

BAKANLARA İZİN YOK

Türk Bakanların faaliyetlerine engel olan Alman hükümet CHP eski Genel Başkanı ve partinin Antalya milletvekili Deniz Baykal'ın Almanya'da yapacağı 'Hayır' kampanyasına izin verdi. CHP Birlikleri Almanya Sözcüsü Kazım Kaya'nın daveti üzerine Almanya'ya gidecek olan Baykal, Stuttgart yakınlarındaki Filderstadt'ta 'Referendumda Hayır' konulu toplantıda konuşacağı belirtildi. Alman hükümeti Filderstadt'ta 5 Mart Pazar günü Baykal'ın yapılacağı toplanın yapılması için bir engel görmedi.

BAYKAL PROGRAMINI İPTAL ETTİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin programlarına izin vermeyen Almanya'ya CHP milletveki Deniz Baykal'dan tepki geldi. Baykal Almanya programını iptal etti.

Bozdağ ve Zeybekci’nin programlarına izin verilmemesi üzerine CHP Almanya Basın Yayın ve Sosyal Medya Sorumlusu Dr. Hayri Çiçekdağı, Deniz Baykal’ın Almanya’daki programını iptal ettiğini açıkladı.