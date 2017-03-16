Almanya Mehdi Eker'in programını iptal etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ve AK Parti Kadın Kolları Dış İlişkiler Başkanı Meryem Göka'nın Almanya'da yapılması planlanan toplantı iptal edildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker'in Almanya Hannover'daki programı salon gerekçesiyle iptal edildi.

Aşağı Saksonya'nın başkenti Hannover'de yarın (Cuma) için planlanan toplantı izni belediye tarafından geri çekildi.

Avrupa Türk Demokratlar Birliği UETD'nin, toplantı başvurusunu "bölge teşkilatı toplantısı yapılacak" diye yaptığı belirtildi. Belediyenin UETD'ye sorması üzerine ise, Türkiye'den bir milletvekilinin katılmasını bekledikleri kaydedildi.

Belediye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker'in katılacağını polisten öğrenince, doğru bilgilendirilmedikleri ve Türkiye'deki iç politika tartışmalarının kente taşınmasını istemedikleri gerekçesiyle, UETD'ye verdiği salonun iznini bugün öğleden sonra iptal etti.

ALMANYA DAHA ÖNCE DE İPTAL ETMİŞTİ

Daha önce Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin konuşma yapmasını engelleyen Alman yetkililer, son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun vatandaşlarla buluşmasına izin vermemişti.

Türkiye ve Almanya arasında yaşanan toplantı krizi, geçtiğimiz günlerde Hollanda ile diplomatik bir boyut kazanmıştı.

Aile Bakanı'nın Rotterdam'daki Türk konsolosluğuna girişine izin vermeyen Hollandalı yetkililer, Bakan Kaya'yı sınır dışı etmiş, Türkiye ise Hollanda'ya karşı bazı siyasi yaptırımlar almıştı.

AK PARTİ KADIN KOLLARI DIŞ İLİŞKİLER BAŞKANININ TOPLANTISI DA İPTAL

AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından Almanya'nın Hessen eyaleti Frankfurt yakınlarındaki Hofheim Wallau kasabasında kiralanan konferans salonunun kira sözleşmesi iptal edildi.

AK Parti Kadın Kolları Dış İlişkiler Başkanı Meryem Göka'nın konuşmacı olarak katılacağı salonun kira sözleşmesi, Alman polisi tarafından "Bu salonda siyasi bir toplantı yapılamaz. Yapılırsa müdahale ederiz" denilerek iptal ettirildi.

Geçtiğimiz haftalarda Almanya'da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ve eski Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın konuşma yapacağı salonlar iptal edilmişti.

AK Parti Kadın Kolları Dış İlişkiler Başkanı Meryem Göka'nın Almanya programında Hessen eyaletinde Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı şehirlerde esnaf ziyareti ve kadın kollarının organize ettiği toplantılara eşlik edilerek teşkilatlanma eğitimleri devam ediyor.