Almanya MİT hakkında soruşturma açtı

Karlsruhe savcılığı sözcüsü, yaptığı açıklamada soruşturmanın kimlikleri henüz belirlenemeyen MİT mensupları hakkında yürütüldüğünü söyledi.



Ülkelerinde istihbarat faaliyetlerinin icra edildiğine dair şüphe bulunduğunu vurguladı. MİT hakkında algı operasyonları yapan çevreler, açıklamadan önce Almanya'da çok sayıda medya kuruluşu bu konuyu haber yaptırmıştı.