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ALMANYA MİT HAKKINDA SORUŞTURMA AÇTI

Almanya MİT hakkında soruşturma açtı

Alman Yargısı, skandal bir karara imza atarak hiçbir somut delil olmadan MİT hakkında Almanya'da ajanlık faaliyetleri yürüttüğü gerekçesi ile soruşturma açtı.

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Karlsruhe savcılığı sözcüsü, yaptığı açıklamada soruşturmanın kimlikleri henüz belirlenemeyen MİT mensupları hakkında yürütüldüğünü söyledi.

Ülkelerinde istihbarat faaliyetlerinin icra edildiğine dair şüphe bulunduğunu vurguladı. MİT hakkında algı operasyonları yapan çevreler, açıklamadan önce Almanya'da çok sayıda medya kuruluşu bu konuyu haber yaptırmıştı.

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