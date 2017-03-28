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''ALMANYA, MİT'İN VERDİĞİ LİSTEDEKİ İSİMLERİ UYARDI''

''Almanya, MİT'in verdiği listedeki isimleri uyardı''

Alman medyası, Almanya'nın MİT'in verdiği Gülenciler listesindeki Türkleri uyardığını yazdı.

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Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Almanya'nın, Türk makamlarının 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili kendilerine verdiği Gülenciler listesinde bulunanları uyardığı iddia edildi.

"Süddeutscher Zeitung" gazetesi, NDR ve WDR'nin iddialarına göre, Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Almanya'da yaşayan Gülen yandaşlarına yönelik casusluk faaliyetinde bulundu. Haberlere göre MİT, elde ettiği bilgileri şubat ayında gerçekleşen Münih Güvenlik Konferansı esnasında Alman Federal Haber Alma Servisi'ne (BND) iletti. Habere göre, listede Almanya'da yaşayan 300 Gülen taraftarı ile 200 kadar dernek okul ve benzeri kurumun isimleri bulunuyor. Listede isimleri yer alanların açık adres, cep ve sabit telefon numaraları ile gizli çekilen fotoğraflarının da dosyada bulunduğu iddia edildi.

BND'nin Başkanı Bruno Kahl, kendisine verilen dosyaları Alman Hükümeti, Anayasayı Koruma Teşkilatı, Federal Savcılık, Federal Asayiş Dairesi, polis ve Eyaletlerin Anayasayı Koruma Teşkilatları'na (LKA) iletti.

"Türkiye'ye ve Türk temsilciliklerine gitmeyin" uyarısı

SZ, NDR ve WDR basın kuruluşlarının haberlerine göre, Aşağı Saksonya ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletleri, Türkiye'nin verdiği listede yer alan kişileri MİT tarafından izlendikleri konusunda uyarıyor. İsmi açıklanmayan bir LKA sözcüsü, SZ, NDR ve WDR'ye bu kişilerin Türk topraklarına girmesi durumunda sıkıntı yaşayabilecekleri konusunda uyarıldığını söyledi. Kuzey Ren Vestfalya polisi ise, bu durumun Almanya'daki Türk temsilciliklerinde de yaşanabileceğine dikkat çekerek, buralara girilip girilmemesi kararının iyi değerlendirilmesi tavsiyesinde bulunuyor.

Haberde, Alman güvenlik birimlerinin MİT'in bu bilgileri hangi yoldan elde ettiğini araştırdığı bilgisi de yer alıyor.

Alman Federal Haber Alma Servisi'nin (BND) Başkanı Bruno Kahl, geçtiğimiz günlerde Spiegel dergisine verdiği mülakatta, Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında Gülen hareketinin olduğuna çeşitli yollardan Almanya'yı ikna etmeye çalıştığını, ancak kendilerinin henüz buna ikna olmadıklarını söylemişti.

DHA
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