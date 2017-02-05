Almanya PKK ile adeta aşk yaşıyor

Teröristlere her zaman kol katan geren Alman hükümeti, Ludwigsburg’daki bu yürüyüşte de desteğini eksik etmedi. Atlı ve motosikletli Alman polisi, PKK ve Öcalan lehine slogan atarak yürüyen yaklaşık 30 kişilik grubu özel korumaya aldı. Polisin PKK yandaşlarına gösterdiği bu ayrıcalık, Almanların da tepkisine yol açtı.

FETÖ’cülerin iadesine ‘ret’ cevabı

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında NATO’da görevli 40 FETÖ’cü askerin Almanya’dan yaptığı sığınma başvurusu konusunda Türkiye’ye kötü haber geldi. Alman Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Türkiye’ye özel bir uygulama yapılmayacağını söyledi. Maiziere, “Son altı ayda Türkiye’den sığınma başvuruları artış gösterdi. Şu net, her iltica prosedürü ayrı değerlendirilir. Federal Göç ve Mülteciler Dairesi kararlarını yasalar çerçevesinde ve tek başına verir. Daima başvuru yapanların anlattıkları kaçış gerekçesine bakılır. Bu kuşkusuz Türklerin yaptığı başvurular için de geçerli. Burada Türkiye’ye özel bir uygulama yok” dedi.