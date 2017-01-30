ALMANYA ŞOKTA ! 6 GENCİN CESEDİ BULUNDU

Almanya şokta ! 6 gencin cesedi bulundu

Almanya'da bir bağ evinde 6 gencin cesedine ulaşıldı.

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Almanya'da Bavyera eyaletinin Arnstein kentinde bir bağ evinde 6 gencin cesedi bulundu.

Unterfranken polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, çocuklarından haber alamayan bir baba, dün gençlerin kutlama gerçekleştirdiği, kendisine ait bağ evine gidince çocuklarının da aralarında bulunduğu 6 cesetle karşılaştı.

Polisin cesetlerde yara izine rastlamadığı, sobadan sızan karbonmonoksit zehirlenmesi üzerinde durulduğu belirtildi. 18-19 yaşlarındaki gençlerin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılacak.

AA
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