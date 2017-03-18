Almanya yine bir skandala imza attı

G-20 Maliye Bakanları Almanya’nın Baden-Baden kentinde toplandı. Zirvede Türkiye’yi Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya temsil ediyor.

Şimşek ve Çetinkaya dün akşam aile fotoğrafı vermek için platforma çıktılar. Platformda hangi ülkenin nerede duracağı organizasyonu düzenleyenler tarafından önceden belirleniyor.

Yıllardır G20 toplantılarına katılan tecrübeli devlet adamı Mehmet Şimşek ise protokolde fotoğraf çekimi sırasında en sağ tarafa yerleştirildi. Hangi ülkenin nerede duracağı yere konan bayraklarla belirleniyor.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya fotoğrafın ortasında kendine bir yer bulurken Şimşek’in kadrajın en dışında kalması dikkat çekti.

Ekim 2016’da ABD’nin ev sahipliğinde Washington DC’de düzenlenen G-20 Maliye Bakanları zirvesinde Şimşek ve Çetinkaya en önde oturuyorlardı.

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schauble ile dün zirvede böyle selamlaştı.