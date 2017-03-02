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ALMANYA’DA ADALET BAKANI BOZDAĞ’A MİTİNG ENGELİ

Almanya’da Adalet Bakanı Bozdağ’a miting engeli

Almanya'nın Gaggenau kentinde miting yapmaya hazırlanan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a verilen izin geri alındı.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'nın Gaggenau kentinde yapması planlanan konuşması için verilen izin geri çekildi.

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş durumun 'kabul edilemez' olduğunu savundu.

'Erdoğan mitingi' tartışması

Türkiye'de yapılacak anayasa değişikliği referandumu öncesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'daki olası mitingine ilişkin tartışmalar sürerken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Başbakan Binali Yıldırım'ın ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da referandum kampanyası için Almanya'ya gideceği bildirilmişti.

AKP'li Yeneroğlu doğrulamıştı

AKP milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Alman Haber Ajansı dpa'ya İstanbul'da yaptığı açıklamada,Badische Neueste Nachrichten gazetesinde yer alan haberi doğrulayarak, Bakan Bozdağ'ın Baden-Württemberg eyaletinin Gaggenau kentinde bugün akşam düzenlenecek olan etkinliğe katılacağını açıklamıştı. Bad Rotenfels semtindeki bir toplantı salonunda gerçekleşeceği belirtilen etkinliğin Karlsruhe Başkonsolosluğu tarafından da doğrulandığı kaydedilmişti.

Alman Adalet Bakanı tepkilli

Bakan Bozdağ'ın Almanya'da düzenlenecek etkinliğe katılacak olmasının konuşulmasına Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas tepki göstermişti. Maas, Badische Neueste Nachrichten'a verdiği demeçte, "Almanya'da mitinge katılacak Türk siyasetçiler, basın ve ifade özgürlüğünün bizim için ne kadar önemli olduğunu bilmeliler. Ve ifade özgürlüğü talep edenin, kendisinin de hukuk devleti ve basın özgürlüğünü garantisi etmesi gerekir” şeklinde konuşmuştu.

Deniz Yücel'in tutuklanması

Adalet Bakanı Maas Türkiye-Almanya ilişkilerine değinirken de gazeteci Deniz Yücel'in tutuklanmasına ilişkin olarak, “Olan bitenlere baktığımızda bence artık alçak sesle konuşma döneminin geride kaldığı bir yere varmış bulunuyoruz” ifadesini kullanmıştı.  

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