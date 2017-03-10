  • Kadınlar Günü'nde otobüste iğrenç taciz
  • CIA belgelerini yayınlanan isimden yeni açıklama
  • Kartal avantajı kaptı
  • ABD'li senatörlerden Erdoğan uyarısı
  • Bahçeli'den referandum açıklaması

ALMANYA'DA BALTALI SALDIRI: 7 YARALI

Almanya'da baltalı saldırı: 7 yaralı

Almanya'nın Düsseldorf kentindeki ana tren garında bir kişinin baltayla saldırması sonucu 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Almanya'nın Düsseldorf kentindeki ana tren garında, bir kişinin balta ile rastgele yolculara saldırması sonucu 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Düsseldorf polisinden yapılan açıklamada, bir kişinin tren garında rastgele balta ile insanlara saldırdığı belirtildi.

Olayda 3'ü ağır 7 kişinin yaralandığı bilgisi verilen açıklamada, saldırganın kaçmaya çalışırken gar yakınında bulunan üst geçitten atladığı aktarıldı. Açıklamada, saldırganın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, olayda kullandığı baltanın da ele geçirildiği kaydedildi.

58c1d687c03c0e2fc8d58ac1.jpg

Gözaltına alınan yaralı saldırganın Wuppertal kentinde ikamet eden 36 yaşındaki eski Yugoslavya kökenli bir kişi olduğu duyurulan açıklamada, "Zanlının psikolojik sorunları var." ifadesi kullanıldı.

Alman Haber Ajansının (DPA) eyalet polis sözcüsüne dayandırdığı haberde ise polisin geniş güvenlik önlemi aldığı tren garındaki yolcuların tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

Federal Polis'in resmi Twitter sayfasından yapılan açıklamada da garın geçici olarak kapatıldığı ve tren seferlerinin durdurulduğu ifade edildi.

Düsseldorf polisi, soruşturmanın sürdüğünü, ana tren garının ise yeniden trafiğe açıldığını aktardı.

AA
461
-
''İşsizlik yüzde 12.6'ya çıkacak''''İşsizlik yüzde 12.6'ya çıkacak''
Kılıçdaroğlu’nu çeviren kişi AK Partili çıktıKılıçdaroğlu’nu çeviren kişi AK Partili çıktı
Ormanlık alanda seks kavgasıOrmanlık alanda seks kavgası
ES Medya'nın ekran yüzünde ByLock çıktıES Medya'nın ekran yüzünde ByLock çıktı
Diriliş Ertuğrul'a veda ettiDiriliş Ertuğrul'a veda etti
FETÖ'den tutuklu babasını görmeye gitti, gözaltına alındıFETÖ'den tutuklu babasını görmeye gitti, gözaltına alındı
Bankadan çekilen 20 TL şaşırttıBankadan çekilen 20 TL şaşırttı
IMF’den emlak balonu uyarısıIMF’den emlak balonu uyarısı
Nihat Doğan'ı Özgecan Aslan'la vurduNihat Doğan'ı Özgecan Aslan'la vurdu
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS