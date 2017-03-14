Almanya'da camiye polis baskını

Almanya'da Aşağı Saksonya eyaletinin Hildesheim kentindeki Selefilere ait DIK Camii derneği, bir kez daha polis tarafından basıldı.

Berlin'deki Noel festivaline TIR'la dalan Anis Amri'nin, Hildesheim'deki radikal Selefi grubun üyesi olduğu bildiriliyor. Radikal grubu hedef alan baskından, çok sayıda fotoğraf geldi.

DIK grubu, Almanya'da yasaklanmış bir örgüt. Almanya İçişleri Bakanlığı'na göre, Hildesheim'deki söz konusu cami radikal Selefilerin ülkedeki merkezi konumunda.

Geçen yıl yaz mevsiminde yine aynı yerde yapılan baskında dernek yöneticisi sekiz kişinin de evleri aranmıştı. Alman polisi, aylar süren hazırlığın ardından operasyonun gerçekleştiği bilgisini vermişti.

Polise göre, grubun cami derneğinde verdiği vaazlara gelenler radikalleştiriliyor ve nefret dili kullanılıyor.

Aşağı Saksonya Eyalet İçişleri Bakanı Boris Pistorius, camiyi ziyaret eden çok sayıda kişinin Suriye ve Irak'a gittiğini ve aralarında IŞİD'e katılanlar olduğunu duyurmuştu.

Uzmanlara göre, Almanya'da radikal çizgideki İslamcı çevrelere mensup kişilerin sayısı 43 bini aşıyor. Bunlardan 8 bin 650'sini Selefiler oluşturuyor. Ülkedeki Selefiler, uzun zamandır iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından gözlem altında tutuluyor.