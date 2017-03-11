Almanya'da canlı bomba alarmı

Almanya'nın Essen kentinde yaklaşık yüz polis memuru, kimsenin alışveriş merkezine giremeyeceğinden emin olmak için konuşlandırıldı.

Polis sözcüsü Christoph Wickhorst, "Güvenlik otoritesi olarak alışveriş merkezini kapatmaya karar verdik" diyerek devam eden soruşturma yüzünden daha fazla bilgi vermek istemedi.

Limbecker Platz meydanındaki şehir merkezi, tüm gün boyunca kapatılacak. Alışveriş merkezi, 200'den fazla mağazasıyla Almanya'nın en büyük alışveriş merkezlerinden biri...

Almanya, Fransa ve Belçika'da gerçekleşen IŞİD saldırılarının ardından bir süredir alarm durumunda...

2016'da, radikal Alman doğumlu Müslüman gençler tarafından Essen'de bir Sihh tapınağına yapılan saldırıda üç kişi yaralanmıştı.



Geçtiğimiz yıl Almanya'da halka açık yerlerde bir dizi saldırı yaşanmıştı