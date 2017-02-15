Almanya’da DİTİB görevlilerinin evine baskın

Spiegel Online’ın haberine göre, Kuzey Ren Vestaflya ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde Federal Asayiş Dairesi’ne bağlı ekipler, bu sabahtan itibaren dört Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) görevlisinin evinde arama gerçekleştiriyor. Aramanın, Federal Savcılık tarafından yürütülen casusluk iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında yapıldığı belirtiliyor.

ARALIK’TAN BU YANA GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Yeşiller Partisi Federal Milletvekili Volker Beck, Almanya’da bir süredir DİTİB imamlarının, FETÖ’ye bağlı kişiler hakkında bilgi toplayarak Ankara’ya ulaştırdıkları yönündeki iddialar üzerine, geçtiğimiz aralık ayında suç duyurusunda bulunmuştu.

Beck’in Federal Savcılığa verdiği belgeler arasında, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gönderildiği iddia edilen yazı ve Almanya’daki Türk konsolosluklarının Ankara’ya gönderdikleri raporlar olduğu belirtiliyor.

DİTİB ise, casusluk iddialarını reddediyor. DİTİB tarafından Gülen hareketine mensup kişilere yönelik yazının kendilerini hedef almadığı halde, bazı imamların hata yaparak bireysel olarak bilgi aktardıkları görüşü savunuluyor.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Burkhard Freier, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, eyalette 13 imamın 11 kurum ve 33 kişi hakkında topladığı bilgileri Ankara’ya aktardığı yönünde bilgiler olduğunu açıklamıştı. Rheinland-Pfalz eyaletinde de birden fazla cami imamının bilgi topladığı belirtiliyor.

MERKEL’İN ZİYARETİ NEDENİYLE OPERASYON ERTELENDİ

Spiegel Online’ın bildirdiğine göre, DİTİB’e yönelik operasyon aslında ocak ayı içerisinde yapılacaktı, ancak ertelendi. Erteleme nedeni açıkça ifade edilmese de, haberde Başbakan Angela Merkel’in Şubat ayı başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine dikkat çekiliyor.