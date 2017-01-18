Almanya'da enflasyon en yüksekte

Almanya`da enflasyon, 2016 yılının aralık ayında önceki aya göre yüzde 0,7, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla ise yüzde 1,7 arttı.



Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), 2016 yılının aralık ayında önceki aya göre yüzde 0,7, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla ise yüzde 1,7 arttı.



Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) bugün açıkladığı nihai verilere göre, TÜFE ile ölçülen enflasyon, geçen yılın aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 yükseldi. Enflasyon 2015 yılının aralık ayına oranla da yüzde 1,7 arttı. Bu, Temmuz 2013’den bu yana görülen en yüksek enflasyon oldu.



Daha önce açıklanan öncü verileri teyit eden nihai enflasyon verisi, piyasa beklentisi doğrultusunda gerçekleşmiş oldu.



2016 yılı aralık ayında 2015 yılı aralık ayına kıyasla yüzde 2,5 artan enerji fiyatlarının enflasyon üzerinde büyük bir etkisi oldu. Aralık 2016'da gıda fiyatları ise Aralık 2015'e kıyasla yüzde 2,5 daha yüksek ölçüldü.



Almanya'da, Avrupa Birliği (AB) uyumlu öncü TÜFE de aralıkta aylık yüzde 1 ve yıllık ise yüzde 1,7 artış gösterdi. AB uyumlu nihai TÜFE de öncü veriyi teyit etti.



2016 YILI ENFLASYONU YÜZDE 0,5 ARTTI



2016 yılının tamamı ele alındığında ise yıllık ortalama olarak enflasyon 2015’e kıyasla yüzde 0,5 arttı.



2016 yılındaki düşük enflasyon oranı büyük ölçüde enerji ürünleri fiyatlarındaki gelişmelerden kaynaklandı. Genel olarak enerji ürünleri fiyatları 2016'da 2015'e kıyasla yüzde 5,4 geriledi. Enerji fiyatları hariç tutulduğunda, Almanya'da 2016’da yıllık enflasyon yüzde 1,2 seviyesinde belirlendi.



Gıda fiyatları ise 2015'e kıyasla yüzde 0,8 yükselerek, enerji fiyatlarının aksine yıllık enflasyonun artmasına yukarı yönlü etki yaptı. Bunun yanı sıra tütün ürünleri fiyatları yıllık bazda yüzde 3,6, gazete, kitap ve kırtasiye ürünlerinin fiyatları da yüzde 3 arttı. AB uyumlu TÜFE ise 2015 yılı ile karşılaştırıldığında 2016’da yüzde 0,4 artış gösterdi.