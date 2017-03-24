Almanya'da işçi çocuğuydu fabrika kurdu

İşçi bir ailenin çocuğu olarak geldiği Almanya'da fabrika kuran Türk iş adamı Recep Yıldız, bugün Bosch, Siemens, Mercedes, Audi, BMW ve Leica gibi firmaların da aralarında bulunduğu önemli Alman firmalarına parça imal ediyor.

Almanya ile Türkiye arasında 30 Ekim 1961'de imzalanan İşgücü Anlaşması'ndan sonra Türklerin ellerinde tahta bavullarla Almanya'ya göçünün üzerinden 56 yıl geçti. Yola çıkarken bir miktar para biriktirerek ülkelerine geri dönme arzusu taşıyan Türklere, aradan geçen zaman içinde Almanya, "ikinci memleket" oldu. Gelenlerin büyük çoğunluğu Almanya’ya yerleşirken, Türkler bugün ülkede 4'üncü nesile ulaştı.

"Misafir işçi" olarak geldikleri Almanya'ya, iş gücü ve ekonomi anlamında bugüne kadar önemli katkılar sunan Türkler, ülkede birçok alanda önemli noktalara gelmiş durumda. Türkler, geçen zaman içinde Alman iş dünyasında da yerini aldı.

Memleketi Diyarbakır’ın Çermik ilçesinden babasının işçi olarak çalıştığı Almanya’ya 1975’te gelen ve Frankfurt yakınlarındaki Wetzlar kentinde yaşamını sürdüren Recep Yıldız da Alman iş ve sanayi dünyasındaki aktif Türklerden biri...

Recep Yıldız'ın, 2 yıl önce hayatını kaybeden eşi Fatime Yıldız ile 27 yıl önce Wetzlar kentinde kurduğu Yıldız CNC Teknik fabrikası, Almanya’da otomotiv, savunma, sağlık ve optik sanayileri başta olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren firmalar için imalat yapıyor. Fabrika, Bosch, Siemens, Mercedes, Audi, BMW ve Leica gibi firmaların da aralarında bulunduğu önemli Alman firmalarına parça imal ediyor.

- "Bir traktör ve traktörle sürülebilecek birkaç dönüm arazi alıp dönecektik"

Bugün 56 yaşında olan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının birkaç yıl çalışıp para kazandıktan sonra memlekete dönmek üzere Almanya'ya geldiğini belirterek, "En fazla 4-5 yıl burada çalışma amacıyla geldik. Bir traktör ve traktörle sürülebilecek birkaç dönüm arazi alabilmek için Almanya'ya geldik." dedi.

Almanya'ya ilk geldikleri dönemde babasıyla zorlu koşullar altında çalıştıklarını, babasının karşı çıkmasına karşın Almanca öğrenerek iş hayatına atıldığını anlatan Yıldız, şöyle devam etti:

"16 yaşındaydım ve Almanca öğrenmek için 70 kilometre mesafedeki Frankfurt’ta kursa kaydoldum. Pahalı bir Almanca kursuna verecek para da yoktu. Hiç unutmuyorum, 50 mark ev kiramı ödeyemedim. Gelirim yoktu. Babamdan istemek için Frankfurt’tan geldim, hatta yol param olmadığı için yolun 9 saatini yürüdüm. Yani cebimde otobüs param bile yoktu. Tüm bunlara okumak için katlandım."



- "Alman, Rus ve diğer milletlerden de çalışanımız var"



Recep Yıldız, mesleğine 1985 yılında bir Alman firmasında yardımcı işçi olarak başladığını ve deneme süreciyle işe alındığını ancak kısa sürede bunun uzun süreli işe dönüştüğünü ve mesleğinde ustalaştığını söyledi.

Söz konusu firmada 15 yıldan fazla çalıştığını ve büyük tecrübe kazandığını ifade eden Yıldız, "İşveren benim kabiliyetimi görünce 'bizim firmada çok iş var, biz sana iş verelim. Senin eşin bunu mutfakta bile yapabilir, sen yerinde yap' dedi. 'Tamam' dedik. 1990’lı yıllarda evim vardı. Bodrum katını düzenledik küçücük bir makineyle eşim orada başladı. Alman firmasında çıkan ürünlerin ikinci veya üçüncü işlemini yapıyorduk. Kısa bir zaman içinde çok fazla iş yapmaya başladık." şeklinde konuştu.

Daha sonra eşinin tavsiyesiyle Alman firmasından ayrıldığını ve işlerini büyüttüklerini anlatan Yıldız, "2002 yılında eşimle kendi işime devam ettim. 2006 yılında şu anda üretim yaptığımız yeni fabrika alanımıza taşındık. Bu fabrikada 20 kişi çalışıyor. Çalışanların çoğu aile bireylerimiz ancak Alman, Rus ve diğer milletlerden de çalışanımız da var." dedi.



- "Daha güzel günler bizi bekliyor"



Türk iş adamı Yıldız, son dönemde Türkiye ile Almanya arasında yaşanan gerginliklere karşın işlerine devam edeceklerini vurguladı.

Yıldız, "Buradaki Türk iş adamları olarak bu gerginliklerden sonra kafamızı kuma sokacak değiliz. İş yapmaya, başarıya devam edeceğiz. Elbette ki bu gerginlikler böyle devam edecek değil. Daha güzel günler bizi bekliyor. Bu gerginliklerin er ya da geç biteceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bu olayların hiç yaşanmamasını arzu ettiklerini dile getiren Yıldız, şunları kaydetti:

"Bizim müşterilerimizin yüzde 100’ü Alman. Siyasi gerginliklere rağmen Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlü bir şekilde sürmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu gibi ilişkilerin devam etmesi için toplantılar yapılması lazım. Alman iş adamlarına, yatırımcılarına Türkiye’deki yatırım fırsatlarının tanıtılması, teşvik edilmesi lazım."

Yıldız, ilişkilerin devamı için birilerinin fedakarlık yapması gerektiğini de vurguladı.

- "Hem Türkiye hem de Diyarbakır’ın tanıtımına katkı yapmaya çalışıyoruz"



Recep Yıldız, Türkiye’de de yatırımları bulunduğunu, Çermik’te 20 milyon lirayı aşkın yatırımla yaptıkları 5 yıldızlı termal tesisin geçen yıl faaliyete geçtiğini ifade ederek, "Bu Güney Doğu’da olmayan bir proje... Sanayici kimliğimizin yanı sıra hem Türkiye hem de Diyarbakır’ın tanıtımına katkı yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Türkiye’ye de yatırıma devam edeceklerini vurgulayan Yıldız, geleceğe yönelik olarak, Almanya’daki fabrikanın daha büyüğünü Türkiye’de kurmayı planladıklarını da bildirdi.