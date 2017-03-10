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ALMANYA'DA ÖCALAN KARARI İDDİASI !

Almanya'da Öcalan kararı iddiası !

Alman hükümetinin terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan'ın fotoğraflarının yer aldığı bayrakların yasaklandığı iddia edildi.

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Alman hükümetinin, üzerinde PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğraflarının yer aldığı bez parçalarını yasakladığı iddia edildi.

Spiegel dergisinin haberinde, Alman hükümetinin ülkede faaliyetleri  yasak olan PKK terör örgütüne karşı tutumunu sertleştirdiği belirtildi.

Almanya İçişleri Bakanlığının 2 Mart'ta eyaletlere ve güvenlik  birimlerine 5 sayfalık bir yazı gönderdiği ifade edilen haberde, İçişleri Bakanı  Thomas de Maiziere’nin üzerinde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın  fotoğraflarının bulunduğu bez parçalarını yasakladığı kaydedildi.

Somut olarak bu yasağın  terör örgütünün Almanya’da düzenlediği  gösterilerde taşınan  yeşil-sarı zemin üzerinde bulunan Öcalan fotoğraflı bez  parçalarıyla ilgili olduğuna işaret edilen haberde, yasağa, söz konusu örgütsel  propaganda araçlarının "ciddi duygusal etki oluşturduğu" ve "örgütün  birlikteliğini artırdığı" gerekçesini gösterdiği kaydedildi.

Haberde, yazının ekinde örgütün kullandığı ve yasak olan 33 sembol ve  logonun da yer aldığı belirtilerek, bu semboller arasında YPG sembolünün de  bulunduğu aktarıldı.

Terör örgütü PKK'nın faaliyetleri Almanya’da 1993’te yasaklanmış,  ancak örgüt yandaşları bu ülkede düzenlediği gösterilerde söz konusu bez  parçalarını taşımıştı.

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