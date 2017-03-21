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ALMANYA'DA TÜRK ASILLI VEKİLDEN OLAY OLACAK SÖZLER

Almanya'da Türk asıllı vekilden olay olacak sözler

Almanya Başbakanı Merkel'in partisinden Türk kökenli milletvekili Cemile Giosouf, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nazi sözleriyle ilgili özür dilemesi gerektiğini savundu.

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Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in partisi CDU'dan Türk kökenli milletvekili Cemile Giousouf, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Nazi' benzetmeleri nedeniyle Merkel'den özür dilemesi gerektiğini savundu.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) Meclis Grubu Uyum Politikaları Sorumlusu Cemile Giousouf, Berlin’de yaptığı açıklamada, Merkel'e yönelik 'Nazi' benzetmelerinin Almanya’da yaşayan Türk kökenliler arasında hoş karşılanmadığını iddia etti.

Giousouf, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini "dayanaktan yoksun suçlamalar" olarak tanımladı ve bu açıklamaların, Almanya'daki Türk kökenlileri de memnun etmediğini öne sürdü. Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) milletvekili Giousouf, "Aksine birçok Türk kökenli çirkin düşmanca tavırları sadece utanç verici buluyor. Bu suçlamalar Almanyalı Türklerin imajına ve Almanya’daki Türk ve Almanlar arasındaki ilişkilere zarar veriyor" iddiasında bulundu.

Giousouf, "Eğer Erdoğan’da adab-ı muaşeretten hâlâ geriye bir şey varsa Başbakan Merkel’den özür diler" diye konuştu.

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