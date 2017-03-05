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ALMANYA'DA YENİ GELİŞME ! BAKAN KÖLN'DE KONUŞACAK

Almanya'da yeni gelişme ! Bakan Köln'de konuşacak

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Almanya'nın Köln kentinde yapılacak olan etkinliğe konuşmacı olarak katılacak.

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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin bugün Köln kent merkezindeki bir otelin toplantı salonunda düzenlenecek referandum etkinliğine konuşmacı olarak katılacağı duyuruldu.

Köln polis yetkilileri, etkinliğin kent merkezindeki bir otelde gerçekleşeceğini, bunun özel bir toplantı olması nedeniyle içeriğe dair bilgi veremeyeceklerini açıkladı.

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği Gençlik Kolları'nın Facebook hesabından yapılan paylaşımda ise Türkçe ve Almanca olarak "Tüm engellere rağmen Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemini sunmak üzere yarın vatandaşlarımızla buluşuyor” ifadesi yer aldı.

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