  • İşte son bugün seçim olsa anketi
  • Darbe girişimi ana davasında tarihi ceza talepleri
  • Sığınakta saklanan terörist böyle yakalandı
  • DEAŞ Ankara'da militan okulları açmış
  • Sinan Oğan'dan Başbakan Yıldırım'la ilgili çarpıcı iddia

ALMANYA'DAN BAKAN BOZDAĞ İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA

Almanya'dan Bakan Bozdağ için flaş açıklama

Alman Dışişleri Bakanlığı, Bakan Bozdağ'ın konuşmasına izin verilmemsi ilgili açıklama yaptı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın bu ülkede yapmayı planladığı konuşmanın iptal edilmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Reuters'ın haberine göre, Almanya Dışişleri Bakanlğı Sözcüsü Martin Schaefer, Ankara-Berlin arasında diplomatik kriz çıkmasına neden olan kararın, yerel düzeyde alındığını belirtti.

Federal hükümetin bu kararda dahli olmadığını savunan Schaefer, "Almanya'nın Türkiye ile diyaloğu sürdürmek için her şeyi yapacağını" söyledi.

DİPLOMATİK KRİZ ÇIKARAN SKANDAL KARAR
Almanya’da, Stuttgart yakınlarındaki Gaggenau Belediyesi dün Adalet Bakanı Bozdağ’ın konuşma yapmasına saatler kala toplantı iznini iptal etmişti. Belediye, Festhalle Bad Rotenfels salonunda yapılacak toplantıyı iptal etme kararına gerekçe olarak, etkinliğe çok büyük bir kalabalık gelecek olmasını ve salonun hem otopark kapasitesinin hem de girişinin yeterli olmamasını göstermişti.

Bu gelişme; iki ülke arasında diplomatik krize neden olmuş ve Türkiye, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'ni çağırarak nota vermişti.

26
-
İkametgah belgesi e-Devlet'ten alınabilecek !İkametgah belgesi e-Devlet'ten alınabilecek !
O şarkıyı paylaşıp intihar etti !O şarkıyı paylaşıp intihar etti !
200 kilometre hızla dehşet saçtı !200 kilometre hızla dehşet saçtı !
Erdoğan'dan manidar sözlerErdoğan'dan manidar sözler
Almanya'ya sert nota !Almanya'ya sert nota !
Adli Tıp raporu Platonik aşığın iddialarını çürüttü !Adli Tıp raporu Platonik aşığın iddialarını çürüttü !
Kadın elbiseli ve makyajlı işkenceye gözaltı !Kadın elbiseli ve makyajlı işkenceye gözaltı !
Kaymakamın makam aracı kaza yaptı: 2 ölü 6 yaralıKaymakamın makam aracı kaza yaptı: 2 ölü 6 yaralı
Biden ailesiyle ilgili şoke eden gerçek !Biden ailesiyle ilgili şoke eden gerçek !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS