Almanya'dan Bakan Bozdağ için flaş açıklama

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın bu ülkede yapmayı planladığı konuşmanın iptal edilmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Reuters'ın haberine göre, Almanya Dışişleri Bakanlğı Sözcüsü Martin Schaefer, Ankara-Berlin arasında diplomatik kriz çıkmasına neden olan kararın, yerel düzeyde alındığını belirtti.

Federal hükümetin bu kararda dahli olmadığını savunan Schaefer, "Almanya'nın Türkiye ile diyaloğu sürdürmek için her şeyi yapacağını" söyledi.

DİPLOMATİK KRİZ ÇIKARAN SKANDAL KARAR

Almanya’da, Stuttgart yakınlarındaki Gaggenau Belediyesi dün Adalet Bakanı Bozdağ’ın konuşma yapmasına saatler kala toplantı iznini iptal etmişti. Belediye, Festhalle Bad Rotenfels salonunda yapılacak toplantıyı iptal etme kararına gerekçe olarak, etkinliğe çok büyük bir kalabalık gelecek olmasını ve salonun hem otopark kapasitesinin hem de girişinin yeterli olmamasını göstermişti.

Bu gelişme; iki ülke arasında diplomatik krize neden olmuş ve Türkiye, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'ni çağırarak nota vermişti.