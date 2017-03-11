Almanya'dan bir skandal karar daha

Almanya'da son haftalarda Türk bakanlara ve siyasetçilerin getirilen yasakları değerlendiren Federal Anayasa Mahkemesi son noktayı koydu. Mahkeme yabancı devlet adamlarının ve siyasilerin Almanya'da secim çalışması yapma müsaadesinin Dışişleri Bakanlığının yetki alanına girdiğinden bu tür etkinliklere Federal hükümetten izni alınması gerektiğine hükmetti.

Federal Anayasa Mahkemesi, Başbakan Binali Yıldırım'ın 18 Şubat 2017 tarihinde Oberhausen'da yaptığı etkinlikle ilgili olarak kendisine yapılan itiraz başvurusunu değerlendirdi.

Mahkeme etkinliğin anayasaya aykırı olduğu itirazını iki gerekçeden reddetti. İlk gerekçede ne Alman anayasasının ne de uluslararası hukukun, devlet başkanları ve hükümet üyelerine, resmi görevlerini yerine getirmek için Almanya egemenlik sahasına girme hakkı tanıdığı belirtildi.

Konunun Dışişleriyle ilgili olması nedeniyle Federal Hükümet'in sorumluluk alanına girdiği ve bu tarz bir kararda hükümetin onayına gerek olduğu ifade edildi. Mahkeme Almanya'ya giriş ve seçim etkinliği yapmanın yabancı siyasetçiler açısından hak kapsamında olmadığını hükümetin iznine bağlı olduğunu kabul etmiş oldu.

Mahkeme, ikinci gerekçesinde ise başvuruda bulunan kişinin hükümetin aldığı tedbirlerden ya da ihmallerden nasıl etkilendiğini sebeplerle ortaya koyamadığı belirtildi.

Anayasa Mahkemesinin kararını açıklamasının ardından Federal Hükümet adına hükümetin görüşünü açıklayan Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer ülkeye giriş yasağının gündemlerinde olmadığını söyledi. İfade özgürlüğünün değerine vurgu yapan Demmer, "Başkalarından beklediğimizi, kendimiz yaşamalıyız" diye konuştu.

Almanya'da etkinliğe katılmak isteyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve eski Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın toplantı yapacakları salonlar iptal edilmişti.