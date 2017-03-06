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ALMANYA'DAN ERDOĞAN'IN NAZİ BENZETMESİNE CEVAP: REZALET

Almanya'dan Erdoğan'ın Nazi benzetmesine cevap: Rezalet

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'ya yaptığı Nazi benzetmesine çok sert tepki geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'ya yönelik yaptığı Nazi benzetmesine Federal Adalet Bakanı Heiko Maas (SPD) tepki gösterdi. Alman Kamu Kanalı ARD'de yayınlanan "Anne Will" in programına katılan Maas, Nazi benzetmesini "Rezalet, anlaşılması güç, kabul edilemez" diye nitelendirirken, şiddetle reddettiğini söyledi.

Provokasyona gelmeyelim
Almanya'da kimi siyasiler tarafından dillendirilen "giriş yasağı" fikrine katılmadığını kaydeden Maas, bunun hiçbir şeyi çözmeyeceğine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın provoke etmeye çalıştığını ileri süren Maas," O şimdi kışkırtmak için uğraşıyor. Provokasyona gelmemek için dikkat etmeliyiz" diye konuştu. Türkiye'yi tamamen Avrupa'dan uzaklaştıracak bir politikadan uzak durulması gerektiğine işaret eden Maas, bunun Türkiye'yi Putin'in yanına iteceğini savundu. Maas, twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ise, ancak diyalogla bir şeyler elde edilebileceğini yazdı.

NATO müttefikinin bunu yapması…
ARD'de "Bericht aus Berlin" adlı programa konuk olan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Grup Başkanı Volker Kauder (CDU) de Nazi benzetmesine tepki gösterdi. Kauder," NATO müttefiki bir ülkenin Cumhurbaşkanının başka bir üye ülke hakkında söyledikleri inanılmaz ve kabul edilemez" dedi. Kauder, "üstelik bunu hukuk devleti konusunda önemli sorunları olan bir ülkenin lideri yapıyorsa" diye konuştu. CDU Başkan Yardımcısı Julia Klöckner ise, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Nazi benzetmesini "Çirkin ve tarih bilmezlik" olarak nitelendirdi.

"Boğazın despotu raydan çıktı"
Passauer Neuen Presse gazetesine konuşan Hristiyan Sosyal Birlik Partisi CSU Genel Sekreteri Andreas Scheuer ise, "Boğazın despotu raydan çıktı" sözleriyle tepki gösterdi.

"Geri Kabul Anlaşmasını iptal edelim"
Nazi benzetmesine tepki gösteren Sol Parti Federal Parlamento Grup Başkanı Dietmar Bartsch ise Başbakan Angela Merkel'i Geri Kabul anlaşmasını iptal etmeye çağırdı. "Türkiye ile yapılan anlaşma Avrupa'yı şantaja açık hale getirdi" diyen Bartsch, Redaktionsnetzwerk Deutschland'a (RND) yaptığı açıklamada, Almanya'nın geri kabul anlaşmasının iptali için çalışması gerektiğini söyledi.

Sol Parti Federal Parlamento Milletvekili Sevim Dağdelen de ARD'de yaptığı açıklamada, Alman Hükümetini önlem almaya ve kırmızı çizgi belirlemeye çağırdı.

DHA
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