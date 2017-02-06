Almanya'dan euro itirafı

Geçtiğimiz hafta Trump'ın baş ticaret danışmanı Peter Navarro'nun Almanya'nın "fena halde düşük değerli bir euro" kullanarak ABD ve Avrupa Birliği'ndeki (AB) partnerlerini "sömürdüğü" söylemi piyasaları sarsmıştı.



Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, euro kurunun Almanya için çok düşük olduğunu kabul etti. Schaeuble, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) genişlemeci para politikasının Alman ekonomisinin ihracat fazlasını artırdığını söyledi.



Tagesspiegel gazetesinde yer alan açıklamalarında Merkel, "ECB, Avrupa'nın tamamı için çalışan bir politika yapmalı. Para politikası Almanya için çok gevşek. Euro kuru Alman ekonomisinin rekabet gücü pozisyonu için çok düşük. ECB Başkanı Mario Draghi genişlemeci para politikasını ortaya koyduğunda, bunun Almanya'nın ihracat fazlasını artıracağını kendisine söyledim" diye konuştu.



Şansölye Merkel ise "Almanya her zaman ECB'nin bağımsız bir politikasının olmasını istemiştir. Almanya, Euro'nun değerini etkileyemez" demişti.