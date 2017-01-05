ALMANYA'DAN İZMİR SALDIRISINA KINAMA

Almanya'dan İzmir saldırısına kınama

Almanya Dışişleri Bakanı, İzmir'deki saldırıyı kınadı.

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Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, İzmir'deki terör saldırısını kınadı.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, yaptığı yazılı açıklamada, Almanya'nın teröre karşı mücadelede Türkiye'nin yanında olduğunu vurgulayarak, ''İslamcı, etnik ya da ideolojik, hangi gerekçe ile yapılmış olursa olsun fark etmez.'' ifadesini kullandı.

Steinmeier, İstanbul'daki saldırıdan birkaç gün sonra yine bir saldırı olduğuna işaret ederek, İzmir'den gelen haber karşısında sarsıldığını belirtti. 

Türk güvenlik güçlerinin daha kötü bir sonucu engellediğini vurgulayan Steinmeier, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

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