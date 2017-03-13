Almanya'dan referandum uyarısı

Almanya, Türkiye'de bulunan veya Türkiye'ye gidecek vatandaşlarını 16 Nisan tarihinde yapılacak referandum konusunda uyardı.
Dışişleri Bakanlığı'nın internet sayfasında yer alan seyahat ve güvenlik uyarısında, referandum kampanyası süresince politik gerilimin yüksek olabileceği ve protestolar olma ihtimaline dikkat çekildi.
"Alman vatandaşları da hedef olabilir"
Olası protestolardan Türkiye'deki Alman vatandaşlarının da hedef olabileceği kaydedilen açıklamada, "Seyahatte olanlara politik toplantılar ve kalabalık gruplardan uzak durmaları tavsiye edilir" denildi.
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