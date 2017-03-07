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ALMANYA'DAN SIRADIŞI TALEP: ''TAKSİM'DE GÖSTERİ YAPALIM''

Almanya'dan sıradışı talep: ''Taksim'de gösteri yapalım''

Türkiye ile Almanya arasındaki krizde Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı'ndan ilginç bir açıklama geldi.

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Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’nin moma programında Türkiye ile Almanya arasında yaşanan krizi değerlendirdi. Türkiye’de yapılan Nazi benzetmelerine Almanya’nın irrasyonel bir biçimde yaklaşmaması gerektiğini vurgulayan Özdemir “Erdoğan’ın referandumu kaybetmesine neyin katkı sunacağını serin kafayla düşünmeyi öneriyorum. Erdoğan referandumu kazanırsa, Türkiye bir tür saltanat olur ve bu hiç kimsenin yararına olmaz, en az da Türkiye’nin dostlarının” diye konuştu.

Özdemir Türkiye’den siyasetçilerin Almanya’da seçim mitingi düzenleyip düzenlememeleri konusundaki kararın belediyelere bırakılmaması gerektiğini vurguladı. Cem Özdemir “Avrupa Birliği ülkeleri de bu konuda birbirlerine düşürülmemeli. Avrupa’nın ortak tutumu oylanmalı ve en iyi halde de eğer burada konuşmak istiyorsanız, o zaman iyi niyetinizi göstermek için bir jest yapın denmeli” diye konuştu.

“MUHALİF SİYASETÇİLER, GAZETECİLER SERBEST BIRAKILSIN”

Röportajı yapan gazetecinin seçim kampanyalarına izin verilmemesinin doğru bir yanıt olup olmadığı sorusuna Cem Özdemir koşulsuz izin verilemeyeceğini belirtti. Almanya’da seçim kampanyası yapmak isteyen Türk siyasetçilerin Almanya’daki yasalara uyması gerektiğini söyleyen Özdemir, yasaların geçici olarak yürürlükten çıkartılamayacağını ifade etti. Cem Özdemir ayrıca Türkiye tarafından muhalif siyasetçilerin, gazetecilerin serbest bırakılması gibi bir jest istenmesi gerektiğini vurguladı.

Özdemir “Neden mesela şunu demeyelim? Öyleyse biz de Taksim Meydanı’nda bir miting yapalım. Eğer Ankara benim güvenliğimi garanti altına alacaksa ben gitmeye ve miting yapmaya hazırım. Yanıtın nasıl olacağını merak ediyorum. Bunu Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ya da Merkel, Erdoğan’ın kulağına fısıldayabilir” diye konuştu.

Almanya içerisinde ortak bir Türkiye stratejisi olmadığını belirten Cem Özdemir Türkiye’nin Almanya açısından önemli olduğunu ve Rusya, İslamcılık ya da ultra-milliyetçilik yönüne kaymamasının Almanya’nın stratejik çıkarına olduğunu belirtti. “Türkiye’deki demokratları yalnız bırakmamalıyız” diyen Özdemir “Bizim açımızdan bu, iktidar ve muhalefetin birlikte ele alması gereken bir konu. Biz buna hazırız” ifadelerinde bulundu.

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