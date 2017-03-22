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ALMANYA'DAN TÜRKİYE'YE SİLAH AMBARGOSU ! TAM 11 KEZ...

Almanya'dan Türkiye'ye silah ambargosu ! Tam 11 kez...

Alman hükümetinin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'ye silah sevkiyatına 11 kez onay vermediği ortaya çıktı.

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Almanya'da Sol Parti Milletvekili Jan van Aken'in soru önergesine Federal Ekonomi Bakanlığı'nın verdiği yanıta göre, Alman Hükümeti, Kasım 2016'dan bu yana 11 kez Türkiye'ye silah sevkiyatına onay vermedi. Süddeutschen Zeitung gazetesinin konuya ilişkin haberine göre, Almanya silahların sevkiyatına Türk hükümetinin bu silahları Türkiye içerisinde baskı unsuru olarak kullanmasından endişe ettiği için izin vermedi. Türkiye'deki insan haklarının durumunun da sevkiyat izni çıkmamasında etkili olduğu kaydedildi.

"NATO ortağına karşı alışılmadık hareket"

Almanya tarafından silah sevkiyatına onay verilmemesinin NATO ortaklarına karşı alışılmadık bir işlem olduğuna yer verilen haberde, Almanya'nın 2010 ile 2015 yılları arasında Türkiye'ye 8 kez silah sevkiyatına onay vermediği bilgisi de paylaşıldı. Sevkiyat izni verilmeyen silahlar arasında tabanca, mühimmat ve belirli silahların üretiminde kullanılan parçaların bulunduğu belirtiliyor.

Sol parti, tamamen durdurulmasını savundu

Hükümetin silah sevkiyatına izin vermemesini önemli bir adım olarak nitelendiren Sol Parti Milletvekili Jan van Aken, bir sonraki adımın Türkiye'ye silah satışının tamamen durdurulması olması gerektiğini savundu.

DHA
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