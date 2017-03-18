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ALMANYA'NIN GÖBEĞİNDE PKK PROPAGANDASI

Almanya'nın göbeğinde PKK propagandası

Türk yetkililerin toplantı ve miting yapmasını engelleyen Almanya'da PKK'nın eylem ve mitinglerine ses çıkarılmadı.

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Almanya'nın Frankfurt kentinde terör örgütü PKK yandaşları, Alman hükümetinin yasaklamasına rağmen terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğraflarının yer aldığı flama ve posterlerle yürüyüş yaptı.

Frankfurt Polisinden yapılan açıklamada, bugün kent merkezindeki 2 farklı noktada nevruz kutlaması gerekçesiyle gösteri için izin alındığı bildirildi.

Açıklamada, gösterideki ana başlıkların katılımcılar tarafından “Nevruz”, “Öcalan için özgürlük”, “Kürdistan için özgürlük” olarak aktarıldığı ifade edildi.

Türk yetkililerin toplantı ve miting yapmasını engelleyen Almanya'nın PKK'nın eylem ve mitinglerine ses çıkarmaması çifte standartı gözler önüne serdi.

Frankfurt şehir merkezindeki farklı noktalarda buluşan terör örgütü yandaşları, polis eşliğinde yürüyüşe geçti. Ellerinde üzerinde PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğraflarının ve örgüt sembollerinin yer aldığı bez parçalarını taşıyan örgüt sempatizanları, sık sık Türkiye karşıtı sloganlar attı.

Polisin aktardığı rakamlara göre yaklaşık 9 bin kişini katıldığı gösteride güvenlik nedeniyle bazı caddeler trafiğe kapatıldı.

Öte yandan, Alman hükümeti PKK ile ilgili 1993 yılından beri yürürlükte olan yasakların kapsamını genişletmişti.

Buna göre, kamuda PKK sembollerinin yanı sıra Abdullah Öcalan'ın poster ya da resimlerinin de artık kamusal alanda kullanılamayacağı belirtilmişti.

Federal İçişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından önceki hafta yapılan açıklamada, Bakanlık tarafından yapılan ilgili güncellemenin 2 Mart'ta tüm eyalet yönetimlerine bildirildiği belirtildi.

AA
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