ALMANYA'NIN NÜFUSU GİDEREK AZALIYOR

Almanya'nın nüfusu giderek azalıyor

Almanya Federal İstatistik Dairesi'nin yayınladığı rapora göre ülke her geçen gün azalıyor.

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Rapora göre 2012'ye göre yaşanan nüfus artışının son dönemde ülkeye gelen yabancılardan kaynaklandığına dikkat çekildi. 

Aynı raporda 2016 yılında Almanya'da doğanların sayısının 730-770 bin aralığında olduğu, 900-940 bin civarında kişinin de öldüğü belirtildi. Doğum oranlarındaki artışın ise ülkedeki yabancıların doğum sayısındaki artışından kaynaklandığına dikkat çekildi. Alman kökenlilerin ülke genelindeki doğum oranları ciddi manada gerilediği kaydedilirken, evlerde beslenen köpeklerin sayısının ise 12 milyonu geçtiği açıklandı.

İHA
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