Almanya'ya iltica başvuruları patladı

Alman hükümeti, ocak-kasım ayları arasında Türkiye’den Almanya’ya 5 bin 166 iltica başvurusunun yapıldığını açıkladı. Yetkililere göre, başvuruların yüzde 80’ini Kürtler oluşturuyor.

Berlin yönetimi, Funke medya grubu gazetelerinin sorusunu yanıtladı. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bu yana Türkiye'den yapılan iltica başvurularında büyük artış yaşanıyor. Kasım ayında 702 Türk pasaportu sahibinin Almanya'ya iltica başvurusunda bulunduğu kaydedildi. Ocak ayında bu sayı 109'du.

Alman hükümeti artan iltica başvuruları ve darbe girişimi arasında doğrudan bir bağlantı kurmaktan kaçındı. Funke medya grubuna yapılan açıklamada, "Alman hükümeti rakamlardaki artışın olası nedenlerine ilişkin spekülasyonlara itibar etmiyor” denildi.

Güvenli ülke tartışması

Sol Parti ise açıklamasında iltica başvurularındaki artışa Alman hükümetinin Türkiye politikasını eleştirerek tepki gösterdi. Alman hükümetini Türkiye'deki mültecilerin durumunu olduğundan daha iyi göstermekle suçladı.

Sol Parti'nin iç politika sözcüsü Ulla Jelpke, "Türkiye'den iltica başvurusunda bulunanların sayısı 2014'ten bu yana neredeyse beş katına çıktı. Türkiye, mültecilerin güvenli bir şekilde kalabilecekleri bir yer ya da güvenli bir menşe ülkeden başka her şeydir" şeklinde konuştu.

DW Türkçe