  • Suikast zanlılarından şoke eden ifadeler !
  • Almanya'da diplomatik kriz !
  • 3 yılda 200 kişi tecavüz etti, 6 kişi tutuklandı
  • "Türkiye'de boşalma depremleri olacak"
  • Adıyaman 5.5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı

ALMANYA'YA SERT NOTA !

Almanya'ya sert nota !

Adalet Bakanı Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Zeybekçi'nin Almanya'da toplantılarının iptal edilmesi nedeniyle Almanya'ya nota verildi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin Almanya’da Türk vatandaşlarla toplantı yapmalarına izin verilmemesi nedeniyle Ankara Berlin yönetimine sert diplomatik tepki gösterdi.

Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, akşam Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Bakanlıkta Avrupa ile ilişkilerden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay tarafından kabul edilen Erdmann’a Türkiye’nin protestosu hem sözlü hem de yazılı nota ile iletildi.

2358476.jpg

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre Türkiye iki bakanın vatandaşlarla yapacağı toplantıya izin verilmemesini demokratik ve hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığı gibi ifade özgürlüğüne aykırı bir tutum olduğunu da vurguladı.

Hürriyet
623
-
Fuhuştan yakalandı, Polis mesleğini öğrenince şok olduFuhuştan yakalandı, Polis mesleğini öğrenince şok oldu
Sinemaya gitti diye kız kardeşini öldürdüSinemaya gitti diye kız kardeşini öldürdü
O davanın savcısına tenzil-i rütbeO davanın savcısına tenzil-i rütbe
PKK'nın sözde 2 eyalet sorumlusu öldürüldü !PKK'nın sözde 2 eyalet sorumlusu öldürüldü !
Adnan Hoca´nın kediciklerinin eski halleriAdnan Hoca´nın kediciklerinin eski halleri
ABD'nin Münbiç pozuna şok cevapABD'nin Münbiç pozuna şok cevap
FETÖ üyeleri bağ evinde toplantı yaparken yakalandıFETÖ üyeleri bağ evinde toplantı yaparken yakalandı
İETT otobüsü karıştı: ''Nisan’a kadar lan sizin sonunuz''İETT otobüsü karıştı: ''Nisan’a kadar lan sizin sonunuz''
Nihat Hatipoğlu'nun çaresiz kaldığı soruNihat Hatipoğlu'nun çaresiz kaldığı soru
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS