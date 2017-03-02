Almanya'ya sert nota !

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin Almanya’da Türk vatandaşlarla toplantı yapmalarına izin verilmemesi nedeniyle Ankara Berlin yönetimine sert diplomatik tepki gösterdi.

Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, akşam Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Bakanlıkta Avrupa ile ilişkilerden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay tarafından kabul edilen Erdmann’a Türkiye’nin protestosu hem sözlü hem de yazılı nota ile iletildi.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre Türkiye iki bakanın vatandaşlarla yapacağı toplantıya izin verilmemesini demokratik ve hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığı gibi ifade özgürlüğüne aykırı bir tutum olduğunu da vurguladı.