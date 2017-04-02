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ALMANYA'YA SIĞINMA TALEBİ PATLADI !

Almanya'ya sığınma talebi patladı !

Darbe girişiminden sonra Almanya'dan sığınma talep eden asker ve diplomat sayısı 292'yi buldu.

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Türkiye'de gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Almanya'dan sığınma talep eden asker ve diplomat sayısı giderek artıyor. Spiegel dergisinin Federal Göç ve Mülteciler Dairesi Bamf verilerine dayanarak verdiği habere göre, Almanya'dan sığınma başvurusunda bulunan diplomatik pasaport sahiplerinin sayısı 292'yi buldu. İçişleri Bakanlığı tarafından şubat ayında açıklanan açıklamada bu sayının 136 olduğu duyurulmuştu. Türk diplomatların darbe girişimi sonrasında Almanya'ya sığınma başvurusu yaptıkları konusunda geçtiğimiz ekim ayında Süddeutsche Zeitung, NDR ve WDR tarafından geçtiğimiz ekim ayında yapılan ilk haberde ise, üç diplomatın sığınma talebinde bulunduğu bildirilmişti. Spiegel'in haberine göre, Bamf henüz sığınma başvuruları konusunda karar vermiş değil.

DHA
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