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"ALO REFERANDUM" HATTI KURULUYOR

"Alo Referandum" hattı kuruluyor

CHP, referandum öncesi "Alo Referandum" hattı kuracak.

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CHP, referandum öncesi seçmenlerin Anayasa değişikliği ile ilgili sorularına yanıt vermek için ücretsiz 850’li telefon hattı oluşturacak.

Hürriyet'ten Rıfat Başaran'ın haberine göre Referandum öncesi seçmene ulaşmak için merkez medyanın yanı sıra farklı yollar denemeye hazırlanan CHP, 850’li hat kullanacak. CHP Tanıtım ve Halkla İlişkiler ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri birimlerinin hazırladığı hattı arayanlar Anayasa değişikliğine ilişkin bilgi alacak.

Anayasa değişikliğinin Türkiye’de nasıl bir sonuç yaratacağını anlatmak amacıyla kurulacak hat için üçer dakikalık bant kayıtları hazırlanacak. Kayıtlarda, ‘Neden hayır demeliyiz’, ‘Referandumda evet çıktığında neler olacak’, ‘Referandumda hayır çıktığında neler olacak’ gibi sorulara yanıt verilecek. Bu kayıtların içeriği hazırlanırken partinin hukukçularından da destek alınacak. Ses kayıtlarının içeriğinin önümüzdeki hafta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında netleşmesi bekleniyor.

Hürriyet
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