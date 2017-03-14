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ALT KATIN BALKONUNA DÜŞTÜ

Alt katın balkonuna düştü

Konya'da kızı ile birlikte yaşayan 70 yaşındaki Eyüp Mert, 9'uncu katta bulunan evinin balkonundan alt kattaki balkona düştü.

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Konya'da kızı ile birlikte birlik yaşayan 70 yaşındaki Eyüp Mert, 9'uncu katta bulunan evinin balkonundan alt kattaki dairenin balkonuna düştü. Komşusu tarafından yaralı olarak bulunan Mert ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 05.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Sayılan Sokak'taki bir apartmanın 9'uncu katında meydana geldi. Kızı ile aynı evde oüturan Eyüp Mert, belirlenemeyen nedenle balkondan alt kat komşusunun baklonuna düştü. Seslere uyanan komşusu Mert'i balkonda kanlar içinde buldu.

Alt katın balkonuna düştü

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağından yaralanan Mert, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale ardından sedye ile aşağıya indirilerek ambulansa alındı. Selçuklu Tıp Fakültesi Hasatenesi'ne kaldırılan Eyüp Mert'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.

Alt katın balkonuna düştü

DHA
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