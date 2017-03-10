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ALTAY TANKI İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Altay tankı için tarih belli oldu

İlk ALTAY Ana Muharebe Tankı'nın hizmete gireceği tarih belli oldu.

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Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2017-2021 Stratejik Planı'nın yayımlanması ile birlikte, ilk ALTAY Ana Muharebe Tankı'nın hizmete gireceği tarih belli oldu. İlk ALTAY Tankının 2020 yılında hizmete girmesi planlanıyor

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2017-2021 Stratejik Planı yayımlandı. Buna göre; SSM tarafından yayımlanan 2017-2021 yılı stratejik planında ALTAY Ana Muharebe Tankı seri üretim sözleşmesinin bu yıl imzalanacağı açıklandı.

Böylece, ilk 15 tankın 2020 yılında hizmete gireceği belirtildi. 2021'de ise 20 tankın teslim edileceği bilgisi yer aldı.

Otokar resmi sosyal paylaşım sitesinden ALTAY Ana Muharebe Tankının kabul testlerinde son aşamaya geldiği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

SSM tarafından yayımlanan stratejik planında, "ALTAY Ana Muharebe Tankı Milli ve özgün tasarımı ve dünyanın en son teknolojilerine sahip alt sistemleri ile Türk Savunma Sanayi'nin ortak gururu olarak geliştirilen ALTAY Ana Muharebe Tankı, hareket kabiliyeti, ateş gücü ve beka yönüyle en zorlu testleri üstün başarıyla tamamlamış ve dünyadaki örneklerinden çok daha kısa bir zamanda kalifiye edilerek seri üretime hazır hale getirilmiştir" açıklamasında bulunuldu.

 

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