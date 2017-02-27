  • Hırsıza vatandaştan meydan dayağı
  • Memura karne geliyor ! Düşük not alan yandı
  • Oscar Ödülleri Töreni'nde tarihi skandal
  • Tehlikeli gelişme ! ÖSO ile Esad rejimi çatıştı
  • Yunan Bakan'dan Kardak için küstah sözler

ALTAY TANKI SÖZLEŞMESİ İPTAL OLDU

Altay tankı sözleşmesi iptal oldu

Tümosan, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Altay tankı projesi ile ilgili sözleşmenin iptal edildiğini duyurdu. Kararın ardından Tümosan hisseleri sert düştü.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Tümosan ve SSM Altay tankı güç grubu sözleşmesini iptal etti. Haberin ardından şirketin hisseleri yüzde 9,3 düşüşle açıldı. 18 Temmuz'dan bu yana en sert gerilemeyi kaydeden hisse 10:00 itibariyle yüzde 10,3 düşüşle 7,23 lira seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü KAP'a yapılan açıklamaya göre, Tümosan'ın Altay Tankı motor geliştirme için Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile imzaladığı ikinci ek süre Cuma günü sona erdi ve şirket ortağı Avusturyalı firma AVL ile sözleşme iptalinin ardından, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile imzaladığı sözleşmeyi cezasız olarak karşılıklı feshettiğini açıkladı.

"Türkiye’nin söz konusu teknolojiyi kazanamaması yönünde, özellikle bu teknolojileri elinde bulunduran ve pazarı kontrol eden ülkeler olumsuz tavır sergiledi" denilen açıklamada, "AVL şirketi, Avusturya hükümetinin Türkiye’nin egemenlik haklarına ve iç işlerine karışacak şekilde ve SSM tarafından kabul edilmeyecek şartlar içeren ihraç lisansı şartlarında ısrar ettiği için teknik destek sağlayıcı sözleşmesi (TDS) iptal edildi" denildi.

Tümosan ayrıca projenin yeni şartları dikkate alarak yeniden ihale edilmesi halinde en güçlü aday olduğunu da KAP açıklamasına ekledi.

KAP'a yapılan açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı: "Gerek projenin hazırlık sürecinde ve gerekse TDS seçimi yapıldıktan sonra alternatif oluşturmak üzere Almanya, İngiltere, Güney Kore, İspanya, ABD, Ukrayna, Rusya, Japonya ve Kanada menşeli firmalarla defalarca karşılıklı görüşme gerçekleştirmiş, görüşmeler sonrasında; teknik nedenlerle batılı firmalardan destek almanın kaçınılmaz olduğu, politik nedenlerle bir tek TDS ile proje süresince çalışma iş modelinin gerçekleştirilemeyeceği ve destek kapsamı ile süresinin kısıtlı olacağı anlaşılmıştır.

Avrupa Parlamentosu’nun ülkemize karşı aldığı olumsuz tavır ve sonrasında Avusturya’nın Türkiye’ye askeri teçhizat ve malzeme ihracatının önlenmesi kararı, batı kökenli firmalardan gelecekte teknik destek ve askeri nitelikli kritik malzemenin kesintisiz olarak satın alınmasının imkansız olacağı ve sözleşme yapılsa dahi bahse konu desteğin kesilmesinin kuvvetle muhtemel olduğu kanaatine varılmıştır."

529
-
Gelin olarak gittiği köyde iş kurdu, siparişlere yetişemiyorGelin olarak gittiği köyde iş kurdu, siparişlere yetişemiyor
Süper mini eteğiyle zorlandıSüper mini eteğiyle zorlandı
Sedar Ortaç ilaçlara servet ödüyorSedar Ortaç ilaçlara servet ödüyor
Bakan Işık'tan TSK ile ilgili sert açıklamaBakan Işık'tan TSK ile ilgili sert açıklama
Mide bulandıran haber ! Bir de organik diye satmışlarMide bulandıran haber ! Bir de organik diye satmışlar
Suriye ordusu El Bab'da operasyon düzenlediSuriye ordusu El Bab'da operasyon düzenledi
Beren Saat'in olay olan elbisesini yapan isim konuştuBeren Saat'in olay olan elbisesini yapan isim konuştu
Spor salonunda korkunç ölüm ! Daha 3 yaşındaydı...Spor salonunda korkunç ölüm ! Daha 3 yaşındaydı...
Engelli çocuk ve babasını zorla otobüsten attıEngelli çocuk ve babasını zorla otobüsten attı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS