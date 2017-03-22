Altın 3 haftanın zirvesini gördü

Altın fiyatları yatırımcıların riskli varlıklardan çıkarak güvenli limanlara yönelmesine paralel olarak üç haftanın zirvesini gördü. Altının ons fiyatı dün yüzde 1.2 yükselerek 2 Mart'tan bu yana en yüksek seviye olan 1,247.6 dolara yükselirken bugünde gün içinde yükselişini sürdürdü. 1.248 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı saat 10.15 itibarıyla 1.247 dolardan işlem gördü.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı yüzde 0,12 yükselişle 145 liranın üzerinde işlem görürken, çeyrek altın 238 liradan, Cumhuriyet altını ise 968 liradan alıcı buldu.