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ALTIN ALACAKLAR DİKKAT !

Altın alacaklar dikkat !

Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma devam ediyor.

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Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı,144,9 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 238 lira, Cumhuriyet altını da 970 liradan satılıyor.
 
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı,144,9 liradan alıcı buluyor. 
 
Dün, altının gram fiyatı 144,6 liraya kadar gerilemesinin ardından yatay seyirle günü 145,3 liradan tamamladı.
 
Bugüne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.25 itibarıyla 144,9 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 238 lira, Cumhuriyet altını da 970 liradan satılıyor.
 
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrası art arda 6 gün değer kazanan ons altının fiyatı, bugüne değer kaybıyla başladı ve şu dakikalarda yüzde 0,14 azalışla 1.247,32 dolardan işlem görüyor.
 

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