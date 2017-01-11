ALTIN ALDI BAŞINI GİDİYOR! GÜNÜ REKORLA TAMAMLADI

Altın aldı başını gidiyor! Günü rekorla tamamladı

Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 3,20 artışla 148,30 liradan tamamladı.

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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 243,00 lira, Cumhuriyet altını 992,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 3,20 yükselişle 148,30 liradan işlem gördü. 

AA
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