Altın aldı başını gidiyor! Günü rekorla tamamladı

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 243,00 lira, Cumhuriyet altını 992,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 3,20 yükselişle 148,30 liradan işlem gördü.
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