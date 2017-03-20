Altın fiyatları 2 haftanın zirvesinde

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl üçten fazla faiz artırımı olabileceğine ilişkin endişeleri azaltmasının ardından yatırımcı güveninin güçlenmesi sonucu yükselişini dördüncü güne taşıdı.



Altının onsu yüzde 0.4 yükselişle ons başına 1,234.70 dolara kadar çıkarak 6 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra 1,234.45 dolara geldi. Metal geçen hafta yüzde 1.7 yükseldi ve Fed Başkanı Janet Yellen'ın 15 Mart'ta faiz kararı sonrası yaptığı basın toplantısındaki açıklamalarının ardından yüzde 1.7 yükselerek 6 Eylül'den bu yana en hızlı yükselişini gerçekleştirdi.



Fed, geçen haftaki toplantısında politika faizini çeyrek puan artırdı, ancak gelecekteki faiz artırımlarının hızlandırılacağına ilişkin işaret vermedi.



Australian Bullion Co. baş ekonomisti Jordan Eliseo, "Yatırımcılar, geçen hafta güvercin tonda olduğu düşünülen Fed kararı sonrası altının yönüne daha olumlu bakıyor," dedi ve "Piyasanın Fed'in faiz artırımına ilişkin beklentileri dikkate alındığında, özellikle veriler zayıflarsa ve enflasyon baskıları artmaya devam ederse, altının burada iyi pozisyonlandığını düşünüyoruz" şeklinde görüş bildirdi.



Australia & New Zealand Banking Group, bugünkü bilgilendirme notunda, "Fed'in daha şahin bir tutum takınacağına ilişkin beklentierlin azalması ile birlikte, altın biraz daha pozitif görünüyor" dedi.



Para yöneticileri, 14 Mart haftası, altında yükseliş beklentileri ile açtıkları pozisyon sayısında 2015'ten bu yana en fazla azalışı gerçekleştirdi.



ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi geçen hafta yüzde 1.3 düştükten sonra yüzde 0.1 geriledi.



Dünyanın en büyük altın destekli exchange traded fonu (ETF) SPDR Gold Trust'taki altın varlıkları Cuma günü 3 ton düşerek 834.1 tona indi.



Çin'de Şanghay Altın Borsası'nda işlem gören yüzde 99.99 saflıktaki altının gram fiyatı yüzde 0.5 yükselerek 276.85 yuana çıktı. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda, Haziran vadeli altın kontratları yüzde 0.5 yükselişle gram başına 278.30 yuana çıkarken, Haziran vadeli gümüş yüzde 0.3 yükselerek kilogram başına 4,156 yuana ulaştı.



Spot gümüş ve platin yüzde 0.3 artarken palladyum yüzde 0.1 değer kazandı.