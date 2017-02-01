ALTIN FİYATLARI BAŞ DÖNDÜRDÜ

Altın fiyatları baş döndürdü

Altın fiyatları yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Altın fiyatları yönünü yukarıya doğru çevirdi. Son haftalarda yatay bir seyir izleyen altın fiyatları Kapalıçarşı'da 147 lira bandında işleme başladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar has altının gramı sabah saatleri itibariyle 147,05 liradan işlem görüyor. Yılbaşında yakaladığı yükselme ivmesi ile gramında 20 lira gibi bir çıkış yakalayan ve 129 lira seviyelerinde 151 liraları gören altın fiyatları son haftalarda 147 lira bandında sabitlendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 240,95 cumhuriyet altını ise 974 liradan işlem görüyor.

268
Baykal: Cumhurbaşkanı imzalamazsa...Baykal: Cumhurbaşkanı imzalamazsa...
AK Parti'nin kurucularından Ersönmez Yarbay: ''Hayır''AK Parti'nin kurucularından Ersönmez Yarbay: ''Hayır''
İki belediyeden ''Vezir Parmağı'' filmine sansürİki belediyeden ''Vezir Parmağı'' filmine sansür
2. Abdülhamid'in torunu: "Canımıza yetti"2. Abdülhamid'in torunu: "Canımıza yetti"
MHP'li muhaliflerden sürpriz adımMHP'li muhaliflerden sürpriz adım
Domates simgesine silahlı saldırı ! Başkan çıldırdıDomates simgesine silahlı saldırı ! Başkan çıldırdı
15 Temmuz'un beyin takımı 6 kişi15 Temmuz'un beyin takımı 6 kişi
Sayısı giderek artıyor ! 58 kişi ABD'ye uçamadıSayısı giderek artıyor ! 58 kişi ABD'ye uçamadı
Gelin altınları alıp kaçtı !Gelin altınları alıp kaçtı !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS