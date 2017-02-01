Altın fiyatları baş döndürdü

Altın fiyatları yönünü yukarıya doğru çevirdi. Son haftalarda yatay bir seyir izleyen altın fiyatları Kapalıçarşı'da 147 lira bandında işleme başladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar has altının gramı sabah saatleri itibariyle 147,05 liradan işlem görüyor. Yılbaşında yakaladığı yükselme ivmesi ile gramında 20 lira gibi bir çıkış yakalayan ve 129 lira seviyelerinde 151 liraları gören altın fiyatları son haftalarda 147 lira bandında sabitlendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 240,95 cumhuriyet altını ise 974 liradan işlem görüyor.