ALTIN FİYATLARI HAFTAYA NASIL BAŞLADI ?

Altın fiyatları haftaya nasıl başladı ?

Hafta sonuna doğru toparlanmaya başlayan altın fiyatları 148 lira bandının üzerinde seyrediyor.

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Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. ABD seçimlerinin öncesindeki yaklaşık 3 aylık süreci yatay bazda seyreden altın fiyatları ABD seçimlerinin ardından hareket kazandı ve o ivme bu hafta başına kadar yansımaya devam ediyor. Yılbaşı itibarı ile 130 lira bandından seyreden altın fiyatları 2 hafta gibi kısa bir sürece 151 lira gibi bir rakama çıkarak yatırımcısını hem sevindirdi hem şaşırttı. 30 Ocak Pazartesi gününe gelinen 2 haftalık süreçte ise 145-148 lira bandı arasında bir hareketlilik yaşandı. Altın fiyatları bugün piyasaların açılması ile 148,5 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 243, Cumhuriyet altını 990, 22 ayar bilezik 135,5, reşat altını ise 1030 liradan işlem görüyor.

Gram altın 148 lirayı aştı

Altının gram fiyatı, 148 liranın üzerine çıktı. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 243, Cumhuriyet altını 990 liradan satılıyor.
 
Altının gram fiyatı, 148 liranın üzerine çıktı. Serbest piyasada dolar kurundaki yükselişin etkisiyle 148,6 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı, saat 10.40 itibarıyla 148,2 lira seviyelerinde dengelendi.
 
Gram altın, dün 146,5-149,0 bandında dalgalı bir seyir izlemesinin ardından günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 147,2 liradan tamamladı.

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