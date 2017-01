Altın fiyatları son 2 ayın zirvesinde

Altın fiyatları, Donald Trump'ın başkanlığının başlangıcının, küresel ticaretten geleneksel müttefiklere, ABD politikasına ilişkin her şeyi baş aşağı çevirmeyi vaat eden bir dönemi başlatması ile birlikte Kasım ayından bu yana en yüksek seviyesine tırmandı.



Altının onsu yüzde 0.8 yükselişle ons başına 1,219.55 dolara kadar çıktıktan sonra 1,217.10 dolara geldi. Metal, bu yıl, ikisi hariç her gün yükseldi.



Trump, Cuma günü başkanığı devralırken yaptığı konuşmada, zayıf sınırlar, dengesiz ittifaklar ve kötü ticaret anlaşmaları ile bozulmuş bir ülke imajından bahsetti ve bu değerlendirmeler, kendisinin dış politikada "Önce Amerika" görüşünü daha da kuvvetlendirdi Beyaz Saray'ın internet sitesinde, yönetimin Trans Pasifik Ortaklığı'ndan çekileceği ve Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı yeniden müzakere edeceği kaydedildi. Trump'ın kurmaylarından Reince Priebus, "Fox News Sunday"e yaptığı değerlendirmede, Trump'ın dış ticaret konusunda Pazartesi günü harekete geçebileceğini söyledi.



Tokyo'da Sumitomo Corp. Global Research Co. CEO ve başkanı Bob Takai, "Piyasa şimdi yeni yönetimden ne çıkacağı konusunda endişe duyuyor," dedi ve "Bu son drece öngörülemez ortamda, yatırımcılar altın almak istiyor.



ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi Pazartesi günü yüzde 0.5 düştü. Endeks bu yıl yüzde 1.6 geriledi. Altın destekli exchange traded fonlarındaki (ETF) altın varlıkları Cuma günü 0.9 ton yükseldi ve yükselişini dokuzuncu güne taşıdı.



Spot gümüş yüzde 0.5 yükselerek ons başına 17.18 dolara tırmandı. Palladyum yüzde 0.3 yükselirken, platin yüzde 0.2 değer kazandı.