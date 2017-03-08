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ALTIN FİYATLARI SON 5 HAFTANIN EN DÜŞÜĞÜNÜ GÖRDÜ

Altın fiyatları son 5 haftanın en düşüğünü gördü

Altın, ABD Merkez Bankası`nın 2017 yılında faiz artırımlarına ilişkin beklentiler ile birlikte kayıplarını korudu.

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Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek haftaki toplantıda faiz artırımına gideceği ve 2017 yılında bu artırımlara devam edeceği beklentileri ve bu beklentiler sonucu yatırımcısına faiz ödemesi olmayan altının cazibesinin azalması sonrası beş haftanın en düşük seviyesi yakınında seyretti.

Altının onsu, Salı günü ons başına 1,215.86 dolar ile 1 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından Singapur saati ile 09:26'da 1,217.95 dolara geldi.

Yatırımcılar, 14-15 Mart'taki Fed toplantısında faiz kararı alınacağı beklentisini neredeyse kesine yakın bir olasılıkla fiyatlıyor.

Ünlü fon yöneticisi Jeffrey Gundlach, "eski kafalı" Fed'in art arda faiz artırımları yapacağını kaydetti.

ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0.1 geriledi.

Australian & New Zealand Banking Group, 8 Mart tarihli bilgilendirme notunda, "ABD'de faiz artırımı konusu altın fiyatları üzrinde baskı oluşturmaya devam ediyor," dedi ve "Bu ayrıca ABD Hazine tahvilleri gibi diğer güvenli liman niteliğindeki varlıklarda da yansımasını buluyor" şeklinde görüş bildirdi.

ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin faizi yedi gün üst üste yükselerek yaklaşık bir yılın en uzun çıkış serisini gerçekleştirdi.

Spot gümüş yüzde 0.2 yükselirken platin yüzde 0.1 yükseldi ve palladyum yüzde 0.1 değer kaybetti.

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