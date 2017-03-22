Altın fiyatlarında ibre tersine döndü

Dün, altının gram fiyatı 142,6 liraya kadar gerilerken, dolar/TL'nin 3,64 sınırına kadar yükselmesinin etkisiyle günü önceki kapanışa göre yüzde 1,34 artışla 145,4 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı dünkü yükselişini bugüne de taşıyarak saat 10.20 itibarıyla 145,5 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 239 lira, Cumhuriyet altını da 974 liradan satılıyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı sonrasındaki yükselişini 6. iş gününe taşıyan ons altının fiyatı, 1.247,6 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, Fed'in faiz kararı sonrası yükseliş trendine giren altının ons fiyatının küresel piyasalarda doların baskı altında kalmasından dolayı değer kazanmaya devam ettiğini belirtti.

Memiş, bugün yurt dışı ve yurt içinde veri akışının sakin olduğunu ve altının ons fiyatında yatay bir seyrin görülebileceğini kaydetti.