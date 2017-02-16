Altın fiyatlarında son durum

Dün, yurt içinde son bir ayın en düşük seviyesi olan 143,28 liraya kadar gerileyen gram altının fiyatı, bu seviyelerden gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçerek günü yüzde 0,50 artışla 144,99 liradan tamamladı.

Bugüne, dünkü yükselişini devam ettirerek başlayan gram altının fiyatı, saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,42 üzerinde 145,6 lira seviyelerinden işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 239, Cumhuriyet altını 975 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,20 artışla 1.235,10 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dün ABD'de açıklanan verilerin beklentileri aşmasının küresel piyasalarda doları desteklediğini, ancak yatırımcılarda devam eden risk iştahının, dolar endeksinin yükselişini sınırladığını ifade etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın iki gündür yaptığı açıklamalarda faiz artırımını destekleyen mesajlar verdiğine dikkati çeken Memiş, buna karşın dolar endeksinin bugün düşüşe geçtiğini ve altın fiyatlarının da bundan destek bulduğunu söyledi.