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ALTIN VE DOLAR HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Altın ve dolar haftaya düşüşle başladı

Altının ons fiyatındaki yatay seyre karşın, dolar kurundaki düşüşle gerileyen gram altın 145,2 lira seviyesinde dengelendi.

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Geçen haftanın ikinci yarısında yükselişe geçen altının ons fiyatı, cuma günü 1.260,2 dolar ile yaklaşık 3,5 ayın en yüksek seviyesini gördü. Altının onsu 1.260 doların üzerinde etkisini artıran kar satışları ile kazançlarının bir kısmını geri verdi ve haftayı 1.257,7 dolardan tamamladı. Yeni haftaya yatay bir başlangıç yapan ons altın, saat 10.00 itibarıyla 1.257,0 dolardan işlem görüyor. 

Çeyrek altın 239, Cumhuriyet altını 973 liradan satılıyor

Yurt içinde, cuma gününü yüzde 1,8 artışla 145,9 liradan tamamlayan altının gram fiyatı da dolar kurundaki gerilemeye paralel yeni haftaya düşüşe başladı. Altının gram fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,5 azalışla 145,2 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 239 liradan, Cumhuriyet altını da 973 liradan satılıyor. 

Geçen hafta içinde küresel piyasalarda azalan dolar talebine paralel dolar/TL, 3,5561 ile 3 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesini görürken, haftayı yüzde 1,06 artışla 3,6079'dan tamamladı.

Bugüne sınırlı düşüşle 3,60'ın altında başlayan dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla 3,5930'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,12 azalışla 3,8025'ten ve sterlin/TL de yüzde 0,66 düşüşle 4,4678'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde şubat ayı ekonomik güven endeksinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi, şubat ayı tüketici ve ekonomi güven endeksleri, ABD'de ocak ayı dayanıklı mal siparişleri, ocak ayı bekleyen konut satışları ve Dallas Fed şubat ayı imalat aktivite endeksinin takip edileceğini ifade ediyor.

Teknik açıdan dolar/TL'nin 3,60'ın altında kaldığı sürece sırasıyla 3,5500 ve 3,4000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini, olası yükselişlerde ise 3,6140'ın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA
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