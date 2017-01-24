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ALTIN YERİNE BEZ PASTA

Altın yerine bez pasta

Altın fiyatlarının yükselmesiyle bebek ziyaretine gidenler, altına alternatif olarak bebeğin tüm ihtiyaçlarının içine konduğu bez pastları tercih ediyor.

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Altın fiyatlarının yükselmesiyle bebek görmeye giderken bir kez daha düşünen aileler, çareyi çocuk bezinden yapılan ve bir bebeğin tüm ihtiyaçlarının pastanın içine konduğu bez pastalarda buldu.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde hizmet veren bir pastane, bir bebek sahibi olmasının ardından yaptığı pastalarla bebek görmeye giden ailelerin kesesini rahatlattı. Altın fiyatlarının çıkması ile bez bebek pastalarını alternatif olarak kullanan ebeveynler, yeni doğan bebekleri görmek için uygun fiyatlı bez pastaları kullanıyor. Bebek ziyaretlerinin vazgeçilmezi çeyrek altın fiyatının 242 TL'yi bulmasıyla bez pasta satışları artarken, satışı yapan üreticiler siparişlere yetişmeye çalışıyor.

Altın yerine bez pasta

"Bebeğin tüm ihtiyaçları pastanın içinde"

Her şeyin bir bebeğinin olması ile başladığını anlatan bez pastanın fikir sahibi Begüm Dokuyan, "Fikir anne olduktan sonra aklıma geldi. Bir çocuk için en gerekli şeylerden bir tanesi çocuk bezi. Bu yüzden pastane sektöründe olduğumuz için bez pastalar yapmayı düşündük ve gelen müşterilerimiz açısından da çok fazla talep gördü. Bez pastalarda peluş ayıcığı, çorabı, tulumu, biberonu her türlü hediye aksesuarları bulunmaktadır. Ayrıca küçük hediye sepetlerimiz de var içinde çikolatası, bebe yağı, şampuanı, sabunu, önlüğü, askılı atleti tüm her şeyi bir kutuya süsleme şeklinde hazırladık. Benim çocuğum olduktan sonra hep ayrı ayrı hediyeler aldım; bezdi, biberondu, atletti. Bunları bir araya getirip de satmanın daha iyi olacağını düşündüm ve bu şekilde süsleyip şık bir hediye paketi haline getirip vermek daha güzel oldu" dedi.

Satışlara yetişemiyorlar

Pastane sahibi Murat Ulu da çalışan personelinin fikrini oldukça mantıklı bulduğunu ve bez bebek pastaları yapmaya başladıklarını belirterek, "Daha öncesinde bebek ziyaretlerine, bebek görmeye giden müşterilerimiz bizden bebek biblolu çikolatalar zaten alıyorlardı. Bizde onun yanına alternatif daha değişik neler sunabiliriz dedik ve bez pastalar yaptık. Pastalar çok ilgi gördü. Malum şu anda ekonominin durumu belli, bir çeyrek altın almak için fiyatlar 200 TL üstünden başlıyor. Biz bu pastaları 90 -100 TL gibi küçük bir rakama satıyoruz. Hem uygun hem de kullanışlı bir hediye gönderebiliyoruz. Bebeğin ihtiyacı olan bir yeni doğmuş bebeğin tüm ihtiyaçlarını bir pakette barındırıyoruz" dedi.

Geliştirdikleri bez pasta satışlarının da oldukça iyi gittiğini dile getiren Murat Ulu, "Satışların bu kadar gideceğini bizde hiç tahmin etmiyorduk. Şu anda satışlarda patlama var, yetiştiremiyoruz" dedi.

Vatandaşların bebek pastaları ilk gördüklerinde oldukça şaşırdığını belirten Ulu, içerisinde çocuk bezi olan pastayı anlatmakta zorlandıklarını söyledi.

İHA
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