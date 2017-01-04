Altında 2 yıldır böylesi görülmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın `dövizi bozdur altın al` çağrısının arından geçen Aralık ayında Türkiye`nin altın ithalatı patladı. Altın ithalatı son 24 ayın en yüksek seviyesine çıkarak 36.7 ton oldu.

Altın ithalatı Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 688 artışla 36.7 ton olurken, 2016 yılının tamamında ise bir önceki yıla göre yüzde 118 artışla 106.19 ton olarak gerçekleşti.



Sözcü'de yer alan habere göre böylece Aralık ayında yaklaşık iki yılın en yüksek ihracatı gerçekleştirilmiş oldu. Bundan önceki en yüksek ithalat rakamı Kasım 2014’te 47.1 ton olmuştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Aralık ayında TL ve altın alımı yönünde yaptığı çağrıya vatandaşların cevap vermesiyle piyasada yoğun altın talebi görülmüştü.



Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası verilerine göre altın ithalatı Kasım ayında 7.96 ton, 2015 yılı Aralık ayında ise 4.65 ton olarak gerçekleşti. Altın ithalatı 2015’te ABD Merkez Bankası’nın faiz artırımına gideceği beklentilerinin altının ons fiyatında düşüşe neden olmasına karşılık dolar/TL’deki yükselişin talebi azaltmasıyla bir önceki yıla göre yüzde 63 azalarak 48.7 ton olarak gerçekleşmişti. Borsa İstanbul’un yayımladığı altın ithalat verileri 1995 yılından başlıyor.