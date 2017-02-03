ALTINDA BİR REKOR DAHA KIRILDI

Altında bir rekor daha kırıldı

Dünya altın talebi 2016'da %2 artarak son 3 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

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Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre 2016 yılında altın talebi yüzde 2 artarak 4.308,7 ton ile son 3 yılın en yüksek seviyesine çıktı. 

2016'da yatırım amaçlı altın talebi yüzde 710 artarak 2012'den bu yana görülen en yüksek seviye olan 1561,1 tona çıktı. 2015'de yatırım amaçlı altın talebi 918,7 ton olmuştu.

Geçen yıl 128,3 ton satış yapan altın destekli ETF'lerin talebi bu yıl 531,9 tona yükselirken, mücevher amaçlı altın talebi ve merkez bankalarının talebsinde düşüş bu büyümeyi dengeledi. Küçlü ve madenipara olarak altın talebi ise 1.029,2 ton seviyesinde gerçekleşti.

2016'da Hindistan'ın altın talesi 194,9 tondan 161,6 tonadüşerken Çin'in talebi ise 228,1 tondan 284,6 tona yükseldi.

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